Prefeitura de Americana avalia possibilidade de testagem em casa

A Prefeitura de Americana avalia a possibilidade de realizar testes de Covid-19 em casa. A ideia foi proposta pelo presidente da câmara, o vereador Thiago Martins (PV), por meio de uma indicação endereçada à Secretaria de Saúde do município.

Ao LIBERAL, a pasta afirmou que vai avaliar a questão para dimensionar se haverá condições para colocar a ideia em prática. A sugestão foi inspirada no trabalho realizado pela Prefeitura de Chapecó (SC). O parlamentar visitou a cidade recentemente para conhecer de perto as medidas adotadas em combate ao novo coronavírus.

De acordo com o presidente do Legislativo, o município de Chapecó possui duas vans com médicos e enfermeiros que, após uma triagem por telefone, se deslocam às residências dos moradores com sintomas e fazem a testagem rápida. Caso o resultado seja positivo, são providenciados exames nos familiares, isolando aqueles que tiverem contraído a doença e iniciando o tratamento de forma imediata.

“Acredito que esse sistema possa contribuir muito no enfrentamento da pandemia. Este método garante uma intervenção mais rápida, com diagnóstico precoce, isolando a pessoa com síndrome gripal, que pode ser um indicativo de Covid-19, reduzindo sua exposição a outras pessoas no caso de deslocamento até uma unidade básica de saúde ou até mesmo ao Hospital Municipal”, argumentou Thiago.