Prefeitura de Americana aumenta para 13% proposta de reajuste dos servidores

A Prefeitura de Americana aumentou para 13% a proposta de reajuste salarial dos servidores públicos municipais. O percentual foi passado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em reunião com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), nesta quarta-feira (16).

Segundo o sindicato, os trabalhadores analisariam a proposta já a partir desta quarta, por meio de votação. A entidade espera ter um resultado nesta quinta (17). O aumento valeria a partir de 1º de março.

Toninho Forti e Chico Sardelli concederam entrevista após reunião – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A administração municipal também aceitou reajustar em 20% a cesta básica, de R$ 610 para R$ 730, conforme havia sido solicitado pela categoria.

Os servidores cobravam reposição de 20% também no salário, com base na inflação acumulada desde março de 2019.

A prefeitura, por sua vez, fez uma contraproposta de 10,16%, baseada no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021. Na semana passada, a categoria rejeitou a proposta e aprovou a deflagração de uma greve, o que causou a reabertura das negociações.

O novo percentual apresentado pelo Executivo, de 13%, também está abaixo das expectativas do SSPMA. Mas o presidente do sindicato, Toninho Forti, reforçou que a decisão cabe aos servidores.

“Eu particularmente, até já comentei com o prefeito, acho que o índice de reposição salarial poderia aumentar um pouco mais, chegar aos 14%. Mas os números apresentados indicaram isso [que só pode chegar aos 13%]”, disse.

De acordo com Chico, essa proposta é o máximo que a prefeitura pode oferecer aos funcionários. “Nós não estamos fazendo loucura nenhuma, não podemos errar. O que nós, hoje, estamos tentando acordar com o sindicato é a possibilidade desse aumento dentro daquilo que conseguimos”, afirmou.

Com os reajustes propostos pela administração, o impacto seria de R$ 42,5 milhões ao ano na folha de pagamento e de R$ 5,8 milhões anuais no valor total do vale-alimentação.

Caso seja aprovada pela categoria, a proposta deverá ir para votação na câmara na próxima semana, em duas discussões – a primeira delas aconteceria em sessão extraordinária.

Promessas

Na reunião, o prefeito também se comprometeu a agilizar a realização de concursos públicos, já que, segundo o SSPMA, faltam profissionais em todos setores, principalmente na educação – conforme o LIBERAL noticiou em junho do ano passado, o Executivo perdeu pelo menos 1,1 mil servidores efetivos desde 2012.

“Começamos a conversa agora para ver a disponibilidade e a capacidade que nós vamos ter para fazer aquilo que é preciso neste momento”, declarou Chico.

Ele também prometeu discutir outras reivindicações do sindicato. As demandas são referentes a condições de trabalho, inclusive alimentação, que tem sido alvo de críticas por parte dos trabalhadores. “Nós temos uma pauta extensa”, apontou Toninho.