A Prefeitura de Americana vai apresentar o orçamento para 2024 nesta quarta-feira (24), às 18h, em audiência pública marcada para o Auditório Villa Americana, no Paço Municipal. A convocação para o encontro foi publicada no Diário Oficial do município no dia 2 de setembro.

Audiência ocorre no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Orçamento da prefeitura é definido pela LOA (Lei Orçamentária Anual). Todo ano a lei é elaborada para que a administração estabeleça as despesas e as receitas para o ano seguinte.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta lei, também é previsto um planejamento de gastos das obras e dos serviços que serão prioritários para a cidade, levando em consideração os recursos disponíveis.

Em Americana, a legislação municipal obriga, junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar uma audiência aberta ao público para discutir o orçamento. Após a abertura e apresentação das propostas para o próximo ano, qualquer cidadão presente poderá fazer uso da palavra.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A participação da população é muito importante para que possamos definir, em conjunto e de maneira democrática e transparente, o uso dos recursos públicos”, destacou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

A audiência também poderá ser acompanhada por meio de transmissão via internet. No caso dos participantes virtuais, as perguntas poderão ser enviadas ao e-mail orcamento@americana.sp.gov.br.