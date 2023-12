Prefeitura de Americana anuncia restauro do Casarão do Salto Grande

A Prefeitura de Americana anunciou, nesta quinta-feira (7), que irá restaurar o Casarão do Salto Grande, prédio tombado em 1982 como monumento de interesse histórico-arquitetônico e que abriga o museu Dr. João da Silva Carrão, fechado para visitação desde 2002.

Obras terão início em 2 de janeiro do ano que vem, ao custo de R$ 2,6 milhões – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo a administração, os reparos serão feitos por meio de recursos da Lei Rouanet, que permite que pessoas físicas ou jurídicas cadastrem um projeto de fomento no Ministério da Cultura.

A proposta é avaliada e se aprovada o autor tem a possibilidade de captar empresas que poderão destinar até 4% do valor pago como Imposto de Renda.

A prefeitura apresentou ao Ministério a 1ª fase da restauração, aprovada em 30 de novembro deste ano.

Nela, está prevista a reforma da fachada lateral esquerda, com substituição das madeiras deterioradas que integram a estrutura das paredes e batentes.

O restauro será feito pela empresa OES Engenharia e Construções e custará R$ 2.696.146,34. As obras terão duração de um ano, com início em 2 de janeiro de 2024.

O projeto ainda necessita da aprovação de setores da prefeitura e do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), que precisará enviar um parecer ao Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado).

“Esse é o primeiro passo para que a gente possa reavivar o casarão. É um passo importante, mas a gente não pode ficar parado só nele. Ainda tem de passar pelo Condepham, mas dificilmente a gente barra algo nesse sentido, agora são trâmites”, disse o presidente do Condepham, Diego Bernardo.

Ainda de acordo com Diego, alguns conselheiros têm ideias a longo prazo, como a construção de um mirante à frente da junção dos rios Atibaia e Jaguari e a realização de eventos no casarão.

Em agosto deste ano, o Condephaat determinou, em caráter de urgência, providências para recuperação, restauro e conservação do Casarão do Salto Grande, devido à situação de abandono e degradação.

Caso não fossem tomadas medidas, a Prefeitura de Americana poderia ser multada em R$ 113 mil.

O LIBERAL procurou o conselho estadual para saber se a multa foi aplicada, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

A história do Casarão do Salto Grande

O casarão é um dos edifícios em taipa-de-pilão mais antigos do Estado de São Paulo e fica na antiga Fazenda Salto Grande, que era conhecida por suas plantações de açúcar, café e algodão.

Foi construído no início do século 19, às margens dos rios Atibaia e Jaguari. Possui 36 dependências.

Em 1982, foi tombado pelo Condephaat como monumento de interesse histórico-arquitetônico.

Fechado para visitação desde 2002, o imóvel abriga o museu Dr. João da Silva Carrão, que possui um acervo com peças da Revolução Constitucionalista de 1932, da Segunda Guerra Mundial, entre outros objetos.

Existem itens, inclusive, que fazem referência à escravidão.