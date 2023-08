Prefeitura de Americana anuncia que multas de trânsito podem ser pagas via Pix

Adoção da nova modalidade de transação pretende facilitar o processo de pagamento; antes, as multas só poderiam ser saldadas por meio do site ou na boca do caixa de agências

As multas de trânsito emitidas em Americana podem ser pagas via Pix a partir desta terça-feira (15). O anúncio foi feito pela Secretaria da Fazenda e pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da prefeitura, após a assinatura de um convênio com as instituições Santander e Banco do Brasil — que viabilizarão a modalidade de transação.

Anteriormente, as multas só poderiam ser pagas pelo site ou na boca do caixa das agências do Banco do Brasil. A falta de praticidade do antigo modelo foi levada em consideração ao firmar o convênio, já que com o Pix os infratores poderão fazer o pagamento por meio de qualquer agência bancária onde tenham conta, agilizando o processo.

“O estabelecimento de novos canais de pagamento para as multas de trânsito visa atender uma necessidade há muito tempo reivindicada pela população, criando mecanismos facilitadores na hora do cidadão quitar suas pendências com o poder público”, destacou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Caso seja necessário, o autor da multa pode emitir a segunda via seguindo as orientações que constam na notificação. Todas as informações referentes às penalidades, como multas, pontuação, requerimentos e formulários, relatórios e dúvidas frequentes podem ser obtidas por meio do site www.americana.sp.gov.br, na seção “Serviços mais acessados”, no ícone “Multas de Trânsito”.

A Prefeitura de Americana ressalta que para fazer a impressão da segunda via da multa, com o devido QR Code, é necessário utilizar a opção “Atualizar Boleto”.

MULTA DE RADARES. Neste domingo (13), o LIBERAL trouxe um levantamento que mostrou que o radar de velocidade localizado em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, é o que mais aplicou multas em Americana no primeiro semestre deste ano.

Ao todo, o equipamento, instalado no sentido bairro-Centro, flagrou 1.318 excessos de velocidade no período. O segundo radar com mais infrações está entre a Avenida Cillos e a Rua dos Antúrios, com 1.203 infrações de avanço de sinal. Os números consideram apenas multas válidas, ou seja, que de fato mexeram ou ainda vão mexer no bolso dos motoristas.

Os 13 radares que foram desativados em abril de 2023 pelo prefeito Chico Sardelli (PV), após recorde de multas e repercussão negativa, não constam no levantamento — embora haja expectativa de serem reativados no curto prazo, com alterações.