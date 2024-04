Prefeitura de Americana anuncia Ordival Olivatto como novo secretário de Habitação

A Prefeitura de Americana anunciou no fim da tarde desta quinta-feira (4) o advogado Ordival Olivatto como novo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ele assume a pasta nesta sexta (5), após a exoneração de Luiz Carlos Cezaretto, conhecido como Luiz da Rodaben, que retomará a sua cadeira na câmara, conforme antecipou o LIBERAL.

Ordival Olivatto é o novo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Olivatto trabalhou no DAE (Departamento de Água e Esgoto) em três períodos: de 1970 a 1976, 1983 a 1985 e 2015 a 2017. Na prefeitura, ele atuou entre 1985 e 2015, sendo Chefe de Gabinete na gestão do ex-prefeito Erich Hetzl Júnior (2005 a 2008) e, nos demais anos, na Secretaria de Negócios Jurídicos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também trabalhou no Legislativo americanense, no período entre 2018 e 2020. Desde 2021, o advogado desenvolve suas funções na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

“Agradeço ao Cezaretto pelo trabalho desempenhado com muita competência durante todos esses anos à frente da secretaria. Agora, com o Olivatto, teremos a continuidade do que já estava sendo realizado, avançando nas ações e projetos voltados à habitação em nossa cidade”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PL).

Troca já era esperada

A decisão na pasta da Habitação era esperada desde o início do ano, conforme noticiou o LIBERAL, já que Chico conta com Rodaben em sua base política nas eleições municipais deste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Porém, para que o agora ex-secretário pudesse disputar o pleito, o Executivo tinha de oficializar a exoneração até esta sexta-feira (5), devido ao prazo de desincompatibilização, que determina que um pré-candidato ou uma pré-candidata deve se afastar, de forma temporária ou definitiva, de determinado cargo ou função para concorrer a uma vaga na eleição.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No caso de secretários municipais que irão pleitear uma cadeira no Legislativo, de acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o afastamento deve ocorrer 6 meses antes da eleição.

Rodaben irá retornar à câmara nesta sexta por novo partido, uma vez que confirmou a saída do Cidadania e se filiará ao PRD.