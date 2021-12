Prefeitura de Americana anuncia nebulização para conter proliferação de pernilongos

Uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Americana realizará a partir da próxima segunda-feira uma nebulização de inseticida às margens do Ribeirão Quilombo, desde o viaduto sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) até o bairro Carioba, na tentativa de conter a proliferação de pernilongos na cidade.

Além do Ribeirão Quilombo, outras regiões que possuem córregos e riachos também serão contempladas com a ação. A estimativa, segundo a prefeitura, é de que os trabalhos durem 15 dias. Durante o período, técnicos avaliarão a situação e, se necessário, aplicarão o inseticida mais uma vez.

Inseticidas desapareceram das prateleiras dos supermercados – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A infestação de pernilongos em Americana tem tirado o sossego dos moradores. O incômodo é tanto que os inseticidas desapareceram das prateleiras dos supermercados. Na última quarta-feira, o LIBERAL visitou três estabelecimentos no Jardim Paulistano, Jaguari e Parque das Nações e se deparou com os proprietários correndo para repor o estoque dos venenos.

“Vendi tudo, estou zerado. De semana passada pra cá vendemos uns 300 inseticidas ou mais. Nunca vi igual. Não tem um cliente que entra aqui e não reclama de pernilongo. Moradores que residem inclusive em prédios, no sétimo, oitavo andar”, declarou Alessandro Claus, proprietário de um supermercado no Jardim Paulistano.

Doutora em Biologia, Brigida Queiroz afirmou em entrevista ao LIBERAL nesta semana que as únicas opções para os moradores que estão tendo de lidar com a proliferação do mosquito é manter as casas limpas e fechar o lixo, as janelas e portas no final da tarde, momento em que os insetos estão mais agitados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com ela, o aumento dos pernilongos está associado às altas temperaturas e às chuvas. “O ciclo de vida deles é rápido e a água ajuda as larvas a proliferarem e a se reproduzirem. Então esse aumento está atrelado ao calor e à chuva”, explicou.

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) tem recebido, em média, 20 reclamações de moradores por dia.