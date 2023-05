Prefeitura de Americana anuncia corte de 25% das vagas da Área Azul

Totem de pagamento da Área Azul em Americana - Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (25) o corte de aproximadamente 25% das vagas da Área Azul. O número vai cair para 1.366. Atualmente, há cerca de 1,8 mil. Trata-se de uma redução de 40% em comparação ao contrato firmado em 2018, que previa, inicialmente, 2.254.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV), essa redução começa a valer em até três meses. A cobrança será retirada de ruas da extremidade da área de cobertura, onde as estatísticas apontam que há menos uso do serviço. Esses pontos serão divulgados posteriormente, mas já há dois definidos: Rua Carioba (pós-linha férrea) e nas ruas laterais ao Mercado Municipal.

Segundo a administração municipal, não haverá, pelos próximos dois anos, reajuste do valor pago pelos motoristas para utilização do estacionamento rotativo, administrado pela Estapar.

O Executivo também confirmou o fim da fiscalização por meio dos carros. “Serão apenas fiscais a pé, que irão deixar notificação nos veículos em situação irregular”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV) nas redes sociais.

O serviço também passará a contar com mais funcionários nas ruas vendendo o ticket, além de 16 pontos em estabelecimentos comerciais e um ponto fixo no calçadão.

“O estacionamento rotativo é necessário para que seja mais fácil encontrar vagas no Centro, mas é preciso que ele funcione de maneira simples para a população. Ouvimos o clamor dos americanenses e conseguimos promover essas alterações, que começarão a valer daqui a no máximo 90 dias”, afirmou Chico.