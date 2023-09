Prefeitura de Americana altera locais de vacinação contra Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana reforçou nesta quarta-feira (6) que a vacinação contra a Covid-19 continua na cidade. No entanto, o órgão explicou que algumas alterações de locais foram realizadas.

A principal mudança foi na aplicação da primeira e segunda doses da vacina para pessoas com 12 anos ou mais, além da terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, que agora serão ofertadas exclusivamente às quartas-feiras, na UBS do Jardim São Paulo, entre 8h30 e 15h30.

Diante das mudanças, a nova logística para a vacinação visa otimizar a aplicação das doses – conforme a demanda atual, o estoque dos imunizantes e a reposição, que é feita pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) da região de Campinas.

“Seguimos com a vacinação contra a Covid-19 em todas as unidades de saúde para a primeira, segunda e terceira doses para crianças de 5 a 11 anos, e com a vacina bivalente para pessoas com deficiência e/ou imunossuprimidas, de 12 a 17 anos, e população em geral com 18 anos ou mais”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Além disso, ela ainda destacou a importância de completar a vacinação. “Completar o esquema vacinal é fundamental, por isso, reforçamos a importância da população ficar atenta aos locais, datas e horários”.

VACINAÇÃO EM AMERICANA

Primeira e segunda doses:

6 meses a 4 anos – Vila Mathiensen, Jardim Brasil, Parque das Nações (atualmente atendendo na UBS Parque Gramado, em razão de reforma) e São Vito. – Segunda a sexta-feira.

5 a 11 anos – Em todas as unidades básicas de saúde. – Segunda a sexta-feira.

12 anos ou mais – Jardim São Paulo – Quarta-feira.

Primeira dose adicional (ou terceira dose):

6 meses a 4 anos – Vila Mathiensen, Jardim Brasil, Parque das Nações (atualmente atendendo na UBS Parque Gramado em razão de reforma) e São Vito. Segunda a sexta-feira.

5 a 11 anos – Em todas as unidades básicas de saúde – Segunda a sexta-feira.

12 a 17 anos – Jardim São Paulo – Quarta-feira.

Dose adicional com vacina bivalente:

População em geral acima de 18 anos – Em todas as unidades básicas de saúde – Segunda a sexta-feira.

Pessoas com deficiência e/ou imunossuprimidas com idade entre 12 e 17 anos – Em todas as unidades básicas de saúde – Segunda a sexta-feira.