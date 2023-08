A inauguração da remodelação viária no portal de entrada de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte, foi adiada em uma semana. Antes prevista para o dia 24 de agosto, agora prefeitura irá entregar a obra em 31 de agosto — ainda dentro do calendário de eventos preparado para o aniversário de 148 anos da cidade.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela Prefeitura de Americana. “A remodelação viária propriamente dita estará pronta na semana que vem, mas por conta da montagem do Roteiro Gastronômico, não será possível realizar a solenidade, por isso ficou para a semana seguinte [dia 31]”, justificou.

As obras estão orçadas em R$ 4,2 milhões pela administração e a ideia do projeto é acabar com as rotatórias e colocar semáforos no lugar — serão três, no total.

Além disso, a remodelação do portal ainda inclui a melhora da iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento da avenida Antônio Pinto Duarte e das ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi — no trecho que compreende as obras —, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

Por fim, a prefeitura também promete lançar um letreiro turístico no local. No letreiro, o nome de Americana terá três tons de azul a fim de chamar a atenção de quem chega da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Letreiro foi instalado na entrada da cidade – Foto: Ariel Ferreira – Prefeitura de Americana

Outras alterações no calendário de obras e eventos

Além da mudança na entrega da remodelação viária do portal de entrada de Americana, outras duas obras importantes também tiveram as suas inaugurações alteradas.

A entrega da reforma da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Ceci, no Jardim Brasília, foi adiada do dia 22 de agosto para 25 de agosto, às 14h30. Já a inauguração do reservatório do Jardim Ipiranga foi antecipada de 31 de agosto para 30 do mesmo mês, às 9h.

De acordo com a prefeitura, as trocas foram realizadas “por necessidade de adequação”, mas ela destacou que elas também “seguem previstas para dentro do mês de aniversário”.

