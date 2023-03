Prefeitura de Americana aceita pedido e servidores terão reajuste de 11%

Administração e sindicato se reuniram nesta terça-feira, no Paço Municipal - Foto: Secom / Divulgação

A Prefeitura de Americana aceitou o pedido de reajuste salarial feito pelos servidores municipais, que receberão 11% a mais a partir deste mês. O assunto foi debatido entre o Executivo e a diretoria do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) nesta terça-feira (7), no Paço Municipal.

O percentual representa o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado dos últimos 12 meses mais um aumento real de 5%. O reajuste terá efeito retroativo a partir de 1º de março de 2023.

“Fico contente em poder oferecer aos nossos servidores um aumento real na casa dos 5%, indo além da reposição da inflação. E fizemos essa proposta com pés no chão, pensando na saúde financeira do município e também na perspectiva de contratação de novos servidores aprovados no concurso em breve”, declarou o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

A administração municipal também propôs um aumento de 12,33% no valor do vale-alimentação, de R$ 730 para R$ 820. O valor está abaixo dos R$ 880 que a categoria pedia inicialmente.

“Na verdade, eles tinham oferecido R$ 810. Nós conseguimos subir um pouquinho lá na reunião hoje [nesta terça]”, disse o presidente do SSPMA, Toninho Forti.

Antes de qualquer definição, as propostas ainda precisam ser apresentadas pelo sindicato aos servidores. “Nós começamos as assembleias na sexta-feira e vamos até segunda”, afirmou o sindicalista.

A reunião desta terça também contou com as presenças do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e dos secretários de Governo, Jesuel de Freitas; de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno; de Educação, Vinicius Ghizini; de Administração, Eduardo Flores; e de Negócios Jurídicos, Hugo Troly.

Tranquilidade

As negociações deste ano têm tido menos problemas do que em 2022, quando os servidores cobravam uma reposição salarial de 20% e ameaçaram entrar em greve após a primeira contraproposta da prefeitura, que oferecia 10,16%. As partes só entraram em acordo depois que o Executivo subiu a proposta para 13%.