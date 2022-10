Prefeitura de Americana abre possibilidade de isenção em inscrições para concurso público

Provas vão possibilitar o preenchimento de 298 vagas - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana abriu a possibilidade de isenção de pagamento nas inscrições para seu concurso público, cujas provas estão marcadas para os dias 22 e 29 de janeiro de 2023. A informação foi revelada pelo Executivo nesta sexta-feira, em resposta ao LIBERAL.

Para ter o benefício, o candidato precisa ser prestador de serviços no período eleitoral, convocado e nomeado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo); ter doado sangue pelo menos três vezes nos últimos 12 meses; ou estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

A pessoa que se enquadrar nessas condições precisa realizar a inscrição entre a próxima segunda, dia 10, e quinta-feira, dia 13. Quem já se inscreveu e tem direito à isenção deve entrar em contato com o Avança SP, instituto responsável pelo concurso, por meio do site www.avancasp.org.br.

A princípio, a isenção não estava prevista no edital do certame. Porém, nesta sexta, houve uma retificação, que já está inserida na página das inscrições. As alterações também serão publicadas pela prefeitura no Diário Oficial do município neste sábado, domingo e segunda.

Permissão

De acordo com a administração, a isenção é permitida pela lei municipal 6.152/2018 – de autoria do então vereador Wellington Rezende (MDB) -, alterada pela lei 6.576/2021 – proposta pelo atual vereador Dr. Wagner Rovina (PV).

O concurso abrange praticamente todas as secretarias e possibilitará o preenchimento de 298 vagas de 92 cargos. O número de postos de trabalho, no entanto, pode aumentar a depender das necessidades da prefeitura.

Interessados podem se inscrever até 9 de novembro. O edital com todas as informações pode ser conferido neste link.

Valores

A inscrição custa de R$ 45 a R$ 81. Existem vagas para pessoas com ensino fundamental incompleto a superior. O salário varia de R$ 1,6 mil a R$ 13,4 mil, além de benefícios como vale-alimentação de R$ 730, refeição nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.