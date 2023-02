Prefeitura de Americana abre licitação para reformar duas UBSs

A Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial do município a abertura de uma licitação para a realização de reforma nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Domingos e Parque das Nações.

Conforme o Executivo informou ao LIBERAL, haverá investimento de R$ 500 mil do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, mais uma contrapartida de R$ 121,2 mil da administração municipal.

UBS do Parque das Nações é uma das que serão reformadas – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Foi feito um mapeamento pela nossa própria equipe de obras, vendo manutenções que as unidades necessitam para atender o que o próprio Ministério da Saúde preconiza. São reformas que vão fazer com que as unidades fiquem adequadas conforme as normativas do ministério”, disse o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Interessados em assumir a obra devem formalizar suas propostas em 14 de março. O edital com todas as informações do procedimento licitatório estará disponível a partir do próximo dia 23, tanto no Paço Municipal quanto no site da prefeitura (americana.sp.gov.br).

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 10, também há uma outra UBS a ser reformada pela prefeitura, a do Cariobinha, com investimento estimado em R$ 425 mil.