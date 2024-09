Prefeitura de Americana abre licitação para comprar R$ 900 mil em equipamentos odontológicos

Segundo a administração, as aquisições são necessárias para substituir itens velhos da rede e visam atender UBSs e o Pronto Atendimento do Zanaga

A Prefeitura de Americana abriu nesta semana uma licitação para comprar equipamentos odontológicos, no valor estimado de R$ 900 mil.

De acordo com o edital, as aquisições são necessárias para substituir itens velhos da rede e visam atender UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o Pronto Atendimento do Zanaga e outras unidades de saúde que poderão ser inauguradas nos próximos anos.

Segundo edital, aquisições são necessárias para substituir itens velhos da rede – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

O certame prevê a compra de até 20 autoclaves – utilizados na esterilização de materiais -, 20 cadeiras odontológicas, 39 compressores de dois tipos e 20 seladoras.

As empresas que participarão do processo deverão apresentar os preços por unidade desses equipamentos e a menor proposta até 19 deste mês será considerada a vencedora.

“Atualmente, nas unidades de saúde estão presentes diversos consultórios odontológicos que atendem diariamente os munícipes, garantindo a todos boas condições de saúde bucal. Neste sentido, os consultórios devem ser equipados com itens que possam garantir um adequado atendimento à população”, justificou a prefeitura, no edital.

“Vale ressaltar também que novas unidades serão inauguradas ao longo dos anos de 2024 e 2025, portanto, o registro de preços é importante, também, para aquisição de novos equipamentos a estas

unidades”, completou.

Espaços

Entre os locais que já estão funcionando, deverão ser beneficiadas as UBSs do Mathiensen, São Vito, Parque Gramado e São Domingos, bem como as ESFs (Estratégias de Saúde da Família) da Praia Azul, Jardim Alvorada, Jardim Brasil e Jaguari e o Pronto Atendimento do Zanaga.

Atualmente, os estabelecimentos de saúde de Americana têm 23 autoclaves, 27 cadeiras odontológicas, 20 compressores e 20 seladoras, sendo que alguns desses equipamentos, de acordo com a administração, já estão “depreciados.”

“Esse novo investimento vem somar com o trabalho de saúde bucal, oferecendo equipamentos novos e de qualidade para toda a rede, melhorando ainda mais as condições de trabalho dos profissionais de odontologia, o que resulta em mais qualidade ao atendimento prestado à população”, destacou a Secretaria de Saúde, ao LIBERAL.