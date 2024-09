Entre os dias 23 a 25 de setembro podem ser inscritas crianças nascidas a partir de abril de 2021 até o último dia do período de inscrição

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, vai abrir um novo período de inscrições para vagas em creche, para atendimento no ano letivo de 2025.

De acordo com a administração, entre os dias 23 a 25 de setembro podem ser inscritas crianças nascidas a partir do mês de abril de 2021 até o último dia do período de inscrição.

As inscrições podem ser feitas nas creches e Casas da Criança da rede municipal – Foto: Beatriz Costa/Prefeitura de Americana

As inscrições podem ser feitas nas creches e Casas da Criança da rede municipal de Educação, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a quarta-feira.

A família deve apresentar documentos (originais e cópias) como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança.

Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

Para mais informações, as famílias devem entrar em contato com a unidade de ensino mais próxima da residência.