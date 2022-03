Prefeitura de Americana abre inscrições para creches nesta segunda-feira

A Secretaria de Educação de Americana abre a partir desta segunda-feira (21) as inscrições para vagas em creche na cidade. Os pais têm até o dia 24 deste mês, próxima quinta-feira, para fazer as matrículas em qualquer uma das unidades educacionais municipais, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Podem ser inscritas crianças com idades entre quatro meses a três anos. Os pequenos precisam ter quatro meses completos até o último dia de inscrição.

Além das creches municipais, os interessados podem fazer a inscrição nas unidades assistenciais, que trabalham em parceria com a prefeitura. Já as unidades particulares, que mantêm convênio com a administração municipal por meio do programa “Creche para Todos”, não estão aptas.

