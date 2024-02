Prefeitura de Americana abre consulta pública para o orçamento de 2025

A Prefeitura de Americana abre, nesta quinta-feira (1º), uma consulta pública para que a população faça sugestões para a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) relativas ao exercício de 2025.

Segundo a administração, o objetivo é identificar as prioridades e colaborar para o aperfeiçoamento dos programas de governo. O formulário para as sugestões ficará disponível até 31 de julho em um banner na página principal do site da prefeitura.

O cidadão que deseja participar deve preencher os campos com informações pessoais, como nome, CPF e endereço, escolher até três áreas que entenda que sejam prioritárias e fazer alguma sugestão de obra ou serviço que considere essencial para a cidade.

“Essa iniciativa é uma maneira de tornar o orçamento mais democrático e participativo. Ouvir a população é muito importante para que tenhamos um planejamento para políticas públicas mais efetivas”, disse a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.