Prefeitura dá novo passo por obra contra enchentes na Avenida da Saúde

A cidade de Americana deu um novo passo em direção à realização de uma obra para contenção de enchentes na Avenida da Saúde. O DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), do Governo de São Paulo, fez uma visita técnica no local nesta quinta e agora aguarda da prefeitura o envio de documentos necessários para tramitação e viabilidade da aprovação do projeto.

O DAEE fez uma visita ao local nesta quinta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O DAEE esteve representado pela diretora técnica Regina Ribeiro. A presença dela na cidade atende a uma solicitação do prefeito Chico Sardelli (PV) ao secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab.

Conforme o LIBERAL já noticiou, Chico está em busca de recursos para a execução da obra, que tem custo estimado entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões.

O serviço consiste na abertura de um canal aberto no canteiro central da via, semelhante ao da Avenida Brasil. O projeto, que segue em andamento, também prevê um piscinão no encontro entre as avenidas da Saúde e Nossa Senhora de Fátima.

A prefeitura informou que está providenciando a documentação solicitada pelo DAEE. A expectativa é de que o governo estadual ajude no custeio da obra.

“Essa visita técnica é essencial para iniciarmos o trabalho de canalização de toda a Avenida da Saúde, obra necessária há anos. O corpo técnico do DAEE é que vai avaliar a necessidade do investimento, e consequentemente, a importância de recursos para a execução da obra”, disse o prefeito.

A Avenida da Saúde costuma ter problemas em épocas de chuva.