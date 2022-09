Prefeitura cria política voltada à educação especial em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assinou nesta quinta-feira um decreto que cria a Política Municipal de Educação Especial na Perspectiva da Escola Inclusiva. O documento vai fundamentar o trabalho de inclusão de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades na rede municipal de ensino.

O objetivo é assegurar o acesso, a permanência e a participação plena desses estudantes. O Executivo também confirmou que as novas vagas a serem criadas para professor de educação especial serão preenchidas com o próximo concurso público, previsto para este ano.

Profissionais foram recebidas no gabinete do prefeito Chico Sardelli – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Conforme o LIBERAL noticiou na última terça, a prefeitura protocolou na câmara um projeto que amplia de dez para 25 o número de vagas para esses profissionais.

A Política Municipal de Educação Municipal inclui nove cadernos com orientações para a implementação do trabalho, com fundamentação teórica e prática.

Eles são divididos conforme os temas: Caderno Introdutório – Diretrizes Municipais da Educação Especial na Educação Básica; Estimulação Essencial; Deficiência Visual e Cegueira; Transtorno do Espectro do Autismo; Altas Habilidades/Superdotação; Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar; Deficiência Intelectual; Surdez e Surdocegueira e Deficiência Física.

“A educação de Americana é referência no Brasil e estou muito feliz pelo pioneirismo deste trabalho”, disse Chico, via assessoria de imprensa.