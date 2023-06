Prefeitura convoca mais 39 profissionais aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana anunciou nesta segunda-feira (19) a convocação de mais 39 profissionais aprovados no concurso público realizado neste ano. Todos devem comparecer no dia 30 de junho, às 9h, na Secretaria de Educação (Rua dos Professores, 40, Centro), para assumirem as respectivas vagas.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos constará no Diário Oficial do município desta terça-feira, que estará disponível no site americana.sp.gov.br. A convocação também foi realizada por meio de telegrama.

Confira as vagas:

Ajudante Geral (2)

Analista de Suporte Técnico (1)

Arquiteto (1)

Assistente Jurídico (1)

Assistente Social (4)

Auxiliar de Obras (1)

Bibliotecário (1)

Educador Social (3)

Eletricista (1)

Escriturário (5)

Escriturário PCD (1)

Inspetor de Alunos (1)

Inspetor de Alunos PCD (1)

Jornalista (1)

Maquinista de Cenário (1)

Monitor Cultural (1)

Motorista (1)

Oficial de Manutenção Geral (1)

Operador de Iluminação (1)

Operador de Som (1)

Pintor (1)

Procurador Jurídico (1)

Professor Desportivo (1)

Psicólogo (5)

Servente (1)

Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos. As convocações começaram em abril.