Prefeitura convoca credores de precatórios trabalhistas para conciliação

Em busca de conciliação, a Prefeitura de Americana publica no Diário Oficial de hoje uma convocação dos credores de precatórios trabalhistas. O objetivo é promover acordos para pagamento das dívidas com 40% de desconto.

A administração já realizou uma ação como essa com titulares de créditos cíveis, neste semestre. Na ocasião, recebeu 22 propostas de conciliação, que indicam economia de pelo menos R$ 2,8 milhões ao município.

A secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, espera um valor maior nos acordos dos precatórios trabalhistas. O prazo para apresentação de propostas pelos interessados, desde que elegíveis, termina em 22 de dezembro.

“Há muito tempo esperávamos pela abertura do edital para acordos trabalhistas. Desde o início da gestão Chico Sardelli (PV) e Odir Demarchi (PL) estamos trabalhando no sentido de tentar diminuir o estoque de precatórios do município e, com certeza, esse é um passo importante”, disse Simone.