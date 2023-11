Prefeitura convoca 54 aprovados em concurso público

Os editais de convocação foram publicados nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Município

A Prefeitura de Americana está convocando 54 aprovados em concurso público para assumirem seus cargos nas mais variadas funções. Os editais de convocação foram publicados nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial do Município.

O primeiro edital convoca engenheiro (2 vagas), escriturário (3), escriturário PCD, farmacêutico, médico de família, monitor escolar (2), oficial administrativo, pintor, professor de creche PCD, professor de creche (4), professor de artes, professor de ensino fundamental (4), professor de ensino fundamental PCD, professor de educação especial (2) e técnico em edificações.

Os profissionais devem comparecer na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua dos Professores, 40, Centro, no dia 16 de novembro, às 9h.

O segundo edital convoca ajudante geral (14 vagas), assistente social (3), monitor cultural, motorista, pedreiro (4), professor da Escola de Música – piano, psicólogo, psicólogo PCD e servente. Os profissionais também devem comparecer à sede da Secretaria de Educação, no dia 26 de novembro, às 13h30.

A lista completa com os nomes e respectivos cargos pode ser consultada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 9 de novembro de 2023, disponível no site www.americana.sp.gov.br.