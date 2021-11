Prefeitura contrata urologista por meio de consórcio

A Prefeitura de Americana começou nesta segunda-feira a contratar consultas com urologista por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). Cerca de 1,6 mil pessoas aguardam na fila para passar pelo especialista na rede pública do município, que está sem profissional no momento.

De acordo com a diretora-superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi dos Santos, o aval para início das contratações foi dado no final da tarde da última sexta-feira. “Nesta segunda, começamos a tramitar essas consultas com urologista e iniciamos negociação com outras especialidades”, explicou.

Em julho, conforme resposta a um requerimento protocolado pelo vereador Juninho Dias (MDB), a Secretaria de Saúde afirmou que a rede tinha dois urologistas – Roberto Benedito Quaioti e Fábio Vecina – e que o tempo de espera para consulta podia chegar a um ano e seis meses. Os profissionais, no entanto, se desligaram do quadro de profissionais em agosto e outubro, respectivamente.