Prefeitura constrói galerias para asfaltar ruas do Jardim dos Lírios

Obra de infraestrutura é necessária para a pavimentação – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana iniciou as construções de galerias pluviais para as obras de pavimentação em três vias do Jardim dos Lírios. De acordo com a administração, as melhorias serão realizadas em 3.528 m² nas ruas Perdizes, Tuiuiú e Anu Branco.

Além dos Jardim dos Lírios, o programa contemplará mais sete vias nos bairros Vale do Rio Branco, Recanto Azul e São Roque. O investimento será de R$ 2.827.271,75, por meio do programa Nossa Rua, do Governo do Estado de São Paulo, uma parceria com o município intermediada pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

O governo estadual investirá R$ 1.250.000, com a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 1.577.271,75. O trabalho está sendo executado pela Cel Engenharia Ltda, vencedora do processo licitatório.