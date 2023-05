Prefeitura de Americana confirma transferência do Núcleo de Especialidades para o HM

Licitação foi aberta para reforma e adaptação de salas no hospital; atualmente, unidade funciona no antigo André Luiz

A Prefeitura de Americana publicou nesta sexta-feira (5), no Diário Oficial, a abertura de uma licitação que confirma a transferência do Núcleo de Especialidades para o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi.

A saída do prédio atual, que antes era ocupado pelo Hospital Infantil André Luiz, já tinha sido confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, conforme o LIBERAL noticiou. No entanto, ainda faltava definir o destino do núcleo.

Obra será feita para a instalação da unidade – Foto: Arquivo / Liberal

O espaço atual, localizado na Rua Primeiro de Maio, na Vila Cordenonsi, é alugado. A estrutura, considerada “pequena” pelo secretário, costuma ficar lotada de pacientes.

A mudança tem como objetivos trazer economia para os cofres públicos e integrar os serviços do núcleo com a assistência prestada pelo hospital.

O processo licitatório aberto pelo Executivo prevê contratação de empresa para reforma e adaptação de salas para o Núcleo de Especialidades, no HM. A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para o dia 24 deste mês.

O edital com todas as informações ficará disponível a partir da próxima segunda. No entanto, a prefeitura já deve dar mais detalhes nesta sexta, em entrevista coletiva marcada para as 14h, no Paço Municipal.

O Núcleo de Especialidades oferece atendimento ambulatorial em 19 áreas, entre elas avaliação anestésica, cirurgias geral, ginecológica, pediátrica e plástica, dermatologia, dor crônica, hematologia, mastologia, neurologia e oftalmologia. Também realiza exames radiológicos, coleta de exames laboratoriais, audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma e ultrassonografia.

Para ser atendido pelo médico especialista no núcleo, o paciente precisa ser encaminhado por um profissional de UBS (Unidade Básica de Saúde). O agendamento ocorre por meio da Central de Regulação Municipal.