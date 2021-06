Prefeitura confirma mais 14 óbitos causados pelo novo coronavírus em Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira (31) mais 14 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19). As vítimas faleceram entre 17 e 31 de maio. Foram confirmados também 585 novos casos. Na semana passada, o município relatou dificuldades para filtrar as notificações da doença em função de instabilidades no sistema do Ministério da Saúde.

Os óbitos informados hoje foram:

Um homem (43), morador do bairro Mário Covas, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 17 de maio;

Um homem (54), morador do bairro Jardim Santana, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de maio;

Um homem (44), morador do bairro Morado do Sol, portador de hipertensão arterial, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 26 de maio;

Um homem (47), morador do bairro Parque das Nações, portador de diabetes, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 26 de maio;

Um homem (88), morador do bairro Jardim América, portador de hipertensão arterial, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de maio;

Uma mulher (81), moradora do bairro Terramérica, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de maio;

Uma mulher (44), moradora do bairro Jardim dos Lírios, portadora de diabetes, que estava internada Hospital Municipal e faleceu no dia 27 de maio;

Um homem (53), morador do bairro Parque Novo Mundo, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de maio;

Uma mulher (70), moradora do bairro Vila Santa Catarina, portadora de diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 28 de maio;

Um homem (63), morador do bairro São Luiz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 29 de maio;

Um homem (49), morador do bairro Jardim Dona Judith, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 29 de maio;

Uma mulher (44), morador do bairro Jardim Alvorada, portadora de diabetes e doença renal crônica, que estava internada Hospital Municipal e faleceu no dia 29 de maio;

Um homem (64), morador do bairro Jardim América 2, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de maio;

Um homem (50), morador do bairro Cidade Jardim, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 31 de maio.

Com essas atualizações, Americana contabiliza 18.835 casos positivos, dos quais 36 pacientes estão internados, 571 faleceram, 939 estão em casa e 17.289 se recuperaram. Há ainda 107 suspeitos aguardando resultado de exames.