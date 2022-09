Prefeitura conclui remodelação viária na Avenida Abdo Najar

Obras completam o conjunto de melhorias naquela região, com o prolongamento da Av. Bandeirantes e a nova alça do viaduto

Serviços foram realizados nessa semana, na nova alça de acesso do viaduto - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana.JPG

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e a Unidade de Transportes e Sistema Viário, da Prefeitura de Amerifana, concluíram a remodelação na Avenida Abdo Najar, na saída da nova alça do Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano. A via ganhou mais uma faixa de rolagem e um semáforo. O local está recebendo as lâmpadas de LED.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na avenida foram executadas a reconstrução do canteiro central, concretagem do passeio público, do canteiro e guias. As obras completam o conjunto de melhorias naquela região, com o prolongamento da Avenida Bandeirantes e a nova alça do viaduto.

A próxima etapa será a execução da pavimentação no trecho, segundo o secretário adjunto da Unidade de Transportes, Pedro Peol. “No início da próxima semana, a empresa responsável pelo serviço fará o asfalto no novo trecho da Bandeirantes até a nova alça do viaduto. O semáforo já está instalado na Abdo Najar para entrar em funcionamento, e será feita a pintura nas laterais do viaduto”, explicou.

As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida da empresa Caprem, pela Cel Engenharia e Prefeitura de Americana.