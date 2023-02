Prefeitura de Americana começa recapeamento de 11 vias no Jardim Brasília

A Prefeitura de Americana iniciou nesta segunda-feira o recapeamento asfáltico de 11 vias do bairro Jardim Brasília.

A revitalização faz parte de um convênio entre a Prefeitura de Americana e o Governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 4,5 milhões, através do Programa Respeito à Vida em parceira com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), criado para atuar na viabilização de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito.

Asfalto da Rua Izolina Geminiani Rosa passou por revitalização – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O recape será realizado nos seguintes locais: trecho da Avenida Gioconda Cibin e ruas Izolina Geminiani Rosa, Francisco Coral Chiquinho, Marina Zandoná Rubinato, Albino Basseto, Áurea Possenti, Josefina Cecchino Pantano, Joana Dollo, Giovana Portobello Pinese, Miquelina Ardito Faraone e Josefina Cabana Dalben.

As obras serão realizadas por empresa contratada pelo próprio Governo do Estado. A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) irá acompanhar todo o processo e, em seguida, por meio da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistemas Viários), efetuar a sinalização.