Prefeitura cancela licitação após escolher empresa

A Prefeitura de Americana cancelou a licitação para contratação da empresa que emitiria laudos visando a erradicação de árvores no município. O processo foi revogado após a empresa vencedora ter sido escolhida. A decisão pela revogação foi publicada no Diário Oficial do Município na edição do dia 4 de abril. O contrato entre a empresa e a administração municipal não chegou a ser assinado.

A prefeitura não deu detalhes sobre os motivos da revogação. Em nota, explicou apenas que “a licitação foi revogada em tempo e dentro das prerrogativas de direito da administração por entender que não havia viabilidade em proceder à contratação”.

Questionada sobre mais detalhes sobre o assunto, a municipalidade apenas informou que “a questão central foi de viabilidade financeira” e deixou claro que não iria “disponibilizar porta-voz”.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em entrevista ao LIBERAL, em março, o secretário do Meio Ambiente, Odair Dias, justificou a necessidade de contratação informando que a demanda por erradicação de árvores em Americana – ela só acontece após emissão de laudo técnico – estava reprimida e que uma empresa iria otimizá-la. Ele citou também que a medida atenderia um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público (MP) como forma de viabilizar um profissional para esta função especificamente.

A contratação da empresa custaria ao município R$ 152.973,72, segundo despacho publicado em 4 de abril, tornando pública a vencedora do processo. O secretário não falou com o LIBERAL após o cancelamento da licitação.

O trabalho para o qual a empresa seria contratada já é executado por dois funcionários do município. Segundo informações da UPJ (Unidade de Parques e Jardins), no ano passado eles analisaram 824 processos, dos quais 387 foram deferidos e 322 indeferidos. Estão em acompanhamento técnico 11 processos e 88 foram classificados como diversos e se referem a locais onde os técnicos encontraram apenas troncos ou árvores secas.

Segundo a prefeitura, com a revogação da licitação o trabalho continuará sendo feito por funcionários do município. Em nota, a administração municipal disse que “fará a readaptação de pessoal para que os servidores habilitados para a função possam executá-la”.