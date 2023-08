Prefeitura aumenta limite de radares nas avenidas Nicolau João Abdalla e Unitika

Nova placa já foi instalada na Avenida Nicolau João Abdalla - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana aumentou o limite de velocidade nos radares das avenidas Nicolau João Abdalla e Unitika. Os veículos podem transitar em, no máximo, 60 km/h. Antes, não podiam passar de 50 km/h.

Apesar da mudança, os aparelhos seguem inativos nessas duas vias. Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou que os equipamentos devem voltar a multar nos próximos dias.

Esses radares foram desativados pelo prefeito em 5 de abril, após a cidade ter registrado recorde de multas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A decisão também vale para os aparelhos fixados na Rua Maranhão e nas avenidas Brasil, Abdo Najar, Rafael Vitta e Padre Oswaldo Vieira de Andrade, além dos controladores instalados na Estrada Ivo Macris para autuação de caminhões que transitarem pelo local com mais de três eixos. Todos esses radares começaram a funcionar em 2 de março.

Nas avenidas Nicolau João Abdalla e Unitika, Executivo já instalou novas placas entre esta quarta e quinta, com indicação de velocidade máxima de 60 km/h. Nos outros locais, o limite continua 50 km/h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Estudos

De acordo com a administração, estudos realizados pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) identificaram que, em alguns pontos, os veículos podem trafegar acima da velocidade anterior estabelecida.

Os radares da Nicolau João Abdalla também haviam trocado de posição, conforme o LIBERAL informou nesta quinta. O objetivo, segundo a prefeitura, é melhorar a visibilidade dos motoristas. Antes, os equipamentos estavam escondidos atrás de árvores.

Quando estiveram em funcionamento, os aparelhos da Nicolau João Abdalla flagraram 7.819 infrações e foram os “campeões” de multa no município.

No entanto, Chico cancelou todas as multas aplicadas pelos radares colocados em operação no dia 2 de março e determinou que a Utransv fizesse uma análise nesses pontos de fiscalização. Na Avenida Unitika, houve 981 infrações.