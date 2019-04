Prefeitura atribui epidemia de dengue ao tipo 2

Foto: Arquivo / O Liberal

Americana já tem 599 casos de dengue este ano – até a última quarta-feira eram 272 confirmados. A principal razão para o aumento, segundo a prefeitura, é a presença do sorotipo 2, que há aproximadamente dez anos não circulava na região. Como poucas pessoas contraíram esse tipo, quase não há pessoas imunizadas contra essa variação do vírus.

Para efeito de comparação, os casos confirmados até agora já são mais da metade do que foi registrado ao longo de 2016 (1.068), último ano em que houve um número expressivo de casos na cidade.

“O município vivencia hoje um cenário epidêmico, considerando que os números da doença atingiram patamares que tecnicamente dispensam os serviços de assistência de realizar o exame para confirmação dos casos, sendo classificados apenas por critério clínico-epidemiológico”, disse a prefeitura.

Até o dia 12 de abril, a Vigilância Epidemiológica notificou 1.438 casos suspeitos. Desses, 599 foram confirmados, 416 aguardam resultado e 423 foram descartados pelo Instituto Adolfo Lutz, que faz a sorologia.

A cidade teve esta semana o primeiro caso de morte suspeita pela doença. A confirmação, contudo, ainda depende do exame do material biológico colhido do paciente, um aposentado de 69 anos que morava no São Domingos.

A Secretaria de Saúde fez um apelo à população para que colabore com os trabalhos dos agentes, permitindo a entrada nos imóveis para nebulização, além de evitar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água.

“Chamamos a atenção das pessoas para que cuidem de seus quintais, das suas residências, porque estatisticamente oitenta por cento dos criadouros estão dentro das residências”, afirmou o coordenador da vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes. Denúncias de áreas com suspeita de água parada podem ser feitas pelo 3475-9024.

COMO PREVENIR > A melhor forma é eliminas os criadouros do mosquito Aedes argypti

AÇÕES. Em razão do aumento nos casos, o Programa Municipal de Controle da Dengue vai ampliar as ações de bloqueio neste sábado. O Jardim Ipiranga vai receber a nebulização – o inseticida já foi aplicado nos bairros São Domingos, São José (Praia Azul), São Sebastião e Jardim América 2.

Na manhã de sábado, uma equipe de agentes vai atuar junto à pastoral da criança, na igreja católica do Parque da Liberdade, com ações educativas. No período da tarde, esta mesma equipe ficará no São Vito.