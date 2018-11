Prefeitura apresenta Residencial Balsa para famílias

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana realizou na última terça-feira (13) uma primeira reunião com os novos inscritos nos programas habitacionais da prefeitura. Trezentas famílias foram convidadas para conhecer os projetos habitacionais em andamento.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Nesse primeiro encontro, foram convocadas as famílias inscritas com mais tempo de moradia em Americana, critério estabelecido por legislação municipal. Mas todos os inscritos serão chamados para outras reuniões posteriormente.

O projeto apresentado às pessoas foi o do Residencial Balsa, na região do Jardim da Balsa, uma parceria público-privada que, neste primeiro momento, contará com 768 unidades em três condomínios. O empreendimento contemplará o Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, que atende interessados cuja renda familiar bruta não ultrapasse seis salários mínimos.

“As famílias que se interessaram saíram da reunião com agendamento para atendimento individual com o correspondente da Caixa Econômica Federal (CEF), onde poderão fazer uma simulação do financiamento, para saberem o valor do subsídio aprovada à família, bem como o valor da parcela do financiamento. Com base nessas informações, elas podem decidir pela adesão”, explicou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.