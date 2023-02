Prefeitura aplicou R$ 1,5 mi em multas por má conservação no ano passado

A Prefeitura de Americana informou ter aplicado R$ 1,5 milhão em multas por má conservação de terrenos e calçadas em 2022. Ao todo, o setor de Fiscalização de Posturas da USU (Unidade de Serviços Urbanos) emitiu 636 autos de infração durante o ano.

Os agentes fiscalizam imóveis particulares no que diz respeito a limpeza e capinação; reparo, manutenção e construção de calçada e fechamento; e remoção de materiais de construção, entulhos e resíduos de passeio.

Calçada no Parque Universitário foi “engolida” pelo mato e moradores reclamam da situação – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O Executivo apontou, em nota enviada ao LIBERAL, que o não atendimento das notificações emitidas pode culminar em multa. Os valores variam e se baseiam no artigo 16º da lei municipal 2.482/1991, com redação alterada pelo artigo 1º da lei 6.365/2019.

As multas previstas são de 0,1 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por m² (atualmente equivale a R$ 3,426) para limpeza de terrenos; 0,2 Ufesp por m² (R$ 6,852) para limpeza de imóveis residenciais; 0,3 Ufesp por m² (R$ 10,278) para limpeza de imóveis comerciais ou industriais; 2 Ufesps por metro linear (R$ 68,52) para construção ou reparo de passeio ou fechamento; e R$ 70,94 para remoção de resíduos.

Do total das multas aplicadas em 2022, apenas R$ 90,6 mil foram quitados, conforme a administração informou na última terça.

O valor total das multas de 2022 supera o de 2021, quando os autos de infração somaram R$ 1,2 milhão. Desse montante, a prefeitura recebeu R$ 234,1 mil por enquanto.

Apesar de o valor ter sido menor em 2021, o número de multas foi maior, com 762. Os moradores podem denunciar irregularidades via SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), pelo telefone (19) 3475-9024.

CÂMARA

O assunto foi abordado pelo vereador Dr. Wagner Rovina (PV) por meio de um requerimento. No documento, aprovado pela câmara em janeiro, ele fez uma série de questionamentos à prefeitura.

Em resposta ao parlamentar, o Executivo revelou que a USU emitiu 8.778 notificações para proprietários de terreno, das quais 636 resultaram em multa. A administração apontou que a USU faz fiscalizações periódicas.

“Mesmo após inúmeras notificações e aplicações de multas, os terrenos ainda continuam abandonados e sem qualquer tipo de limpeza”, diz Rovina.

Calçada tomada pelo mato gera reclamações

Uma calçada tomada por mato e lixo tem sido alvo de reclamações por parte de moradores do Parque Universitário, em Americana. A calçada do terreno, que fica na esquina das ruas Professora Maria Ignez Worschech e Professora Wilma Lenzi Tombi, está intransitável devido ao mato e plástico jogado no local.

De acordo com moradores, a situação é recorrente e a própria população tem unido forças para cortar o mato. Há ainda o medo da dengue, já que existe água parada no local.

“Mandam tomar cuidado dentro de casa com vaso, mas o que fica na rua ninguém vê”, reclamou a moradora Maria Aparecida Medalha.

Ela afirma que, em duas oportunidades, pagou do próprio bolso para que fosse realizada a limpeza da calçada.

Em resposta, a prefeitura informou que está fiscalizando a região e que notificações estão sendo emitidas aos proprietários dos terrenos. – Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Diego Juliani.