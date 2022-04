Prefeitura aplica quarta dose para maiores de 60 a partir de segunda

A Prefeitura de Americana começa a aplicar a 4ª dose contra Covid-19 em idosos acima de 60 anos ou mais, a partir da próxima segunda-feira. Para receber o imunizante, é preciso que o idoso tenha recebido a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

A vacina será disponibilizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Vila Gallo, Praia Azul, Parque da Liberdade, Jardim Boer, São Domingos, Parque Gramado, São José, Jardim Brasil, Mário Covas, Jaguari, Cariobinha e Jardim Alvorada.

As aplicações, no entanto, acontecem mediante agendamento pelo site da prefeitura, a partir das 14h deste sábado. Para receber a dose é necessário levar o cartão de vacina, além de um documento com foto e comprovante de endereço.

A prefeitura informou que já estão sendo vacinados com a 4ª dose os imunossuprimidos graves com 12 anos ou mais.

Por sua vez, Santa Bárbara d’Oeste respondeu ao LIBERAL que o município segue as diretrizes do governo estadual e que ainda aguarda documento técnico com as orientações sobre essa nova etapa de imunização.