Prefeitura anuncia mudanças na Av. Paschoal Ardito e na R. Antônio Frezarin

Trecho da Rua Antônio Frezarin terá sentido duplo - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana anunciou, nesta quarta-feira, duas mudanças no trânsito para esta semana, no cruzamento da Avenida Paschoal Ardito com a Rua São Vito e na Rua Antônio Frezarin.

A partir desta quinta, motoristas que trafegam pela Paschoal Ardito, no sentido bairro-Centro, poderão fazer a conversão à esquerda no cruzamento com a Rua São Vito. Nesta quarta, o semáforo do local já estava sendo programado para isso.

Segundo o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol, a medida vai promover mais fluidez no trânsito dessa região ao reduzir o fluxo de veículos pelas ruas João Bernestein e São Vito.

Na Rua Antônio Frezarin, a partir das 9 horas desta sexta, o trecho entre a Avenida Florindo Cibin e Rua das Palmeiras passará a ter sentido duplo. O objetivo também é melhorar o fluxo. De acordo com Peol, a mudança atende solicitações de moradores dessa região.

A Utransv informou que, nos dois casos, “está realizando a sinalização de solo no local para a orientação dos motoristas”.