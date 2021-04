Prefeitura anuncia conclusão do recapeamento da Carmine Feola

Término das obras no asfalto da via, que começaram em dezembro do ano passado, ocorre após reportagem do LIBERAL

A Prefeitura de Americana anunciou nesta terça-feira (20) que as obras de recapeamento da Avenida Carmine Feola, na Vila Rio Branco, região do São Domingos, em Americana, deveriam ser concluídas até esta quarta (21).

O anúncio vem três dias após uma reportagem do LIBERAL mostrar que, quase dois meses depois da “conclusão” da obra, no entanto, uma parte da via ainda não havia sido recapeada.

Parte da Avenida Carmine Feola ainda não tinha recebido novo asfalto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Agora, de acordo com a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), o trecho da avenida entre as ruas Joaquim Nabuco e Hans Sheweizer, começou a receber as obras de recapeamento.

Segundo a prefeitura, as equipes de recape também terminaram o serviço, na manhã desta terça-feira, na Rua Hermínio Sacilotto, no trecho entre a Avenida Europa e a Rua Espanha.

Na última sexta-feira (16), a Rua Vicente de Carvalho, na região do bairro Vila Dainese, também recebeu as melhorias do recape.

As próximas vias contempladas serão a Rua Carioba, entre a Avenida Dr. Antonio Lobo até a Avenida Bandeirantes, e a Rua Francisco Manoel, da Avenida Bandeirantes até a Rua Carioba, segundo a Sosu.