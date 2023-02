Prefeitura amplia rede de drenagem para evitar alagamentos na Av. Nicolau João Abdalla

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana está ampliando o ramal de rede de drenagem pluvial da Avenida Nicolau João Abdalla, na esquina com a Rua Attilio Dextro, na região do bairro Nova Carioba. Segundo a pasta, o objetivo é melhorar a captação de água e, dessa forma, evitar alagamentos no local.

O serviço ocorre num período em que fortes chuvas têm atingido Americana e região. Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta-feira, o mês de janeiro de 2023 foi o de maior média no volume de precipitações dos últimos cinco anos na RPT (Região do Polo Têxtil).

Serviço vem sendo realizado na esquina com a Rua Attilio Dextro, na região do Nova Carioba – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

“A Avenida Nicolau João Abdalla tem muito escoamento de água, tornando impossível a absorção pelas galerias existentes. Por isso, estamos construindo mais passagens subterrâneas, para evitar águas paradas e, consequentemente, buracos na via”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A pasta também está executando a limpeza e o desassoreamento do córrego Barroca, na Avenida Antônio Centurione Boer, região do Jardim Brasil. A retirada de resíduos acumulados no fundo do córrego aumenta a fluidez das águas e evita enchentes.

“Esse é mais um importante trabalho realizado continuamente em nossa cidade. Desassorear os córregos, rios e represa é essencial para evitarmos enchentes”, afirmou o secretário.