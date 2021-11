Prefeitura amplia horários de linhas de ônibus a partir de segunda-feira

28 out 2021 às 19:29

A Prefeitura de Americana anunciou na tarde desta quinta-feira que a Sancetur, concessionária que opera o transporte público no município, disponibilizará a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, novos horários para quatro linhas de ônibus. A novidade atende pedido da administração municipal.

As alterações contemplam as linhas 106 (Jardim Bertoni x Terminal Rodoviário), 108 (Bertini x Terminal Rodoviário), 119 (Parque Liberdade x Praia dos Namorados) e 224 (Jardim. Boer x Terminal Rodoviário). Outra novidade é que a linha 221 (Praia Recanto x Terminal) voltará a operar com novo trajeto.

A oferta de novos horários (confira abaixo) tem o objetivo de atender a demanda de usuários do transporte coletivo após mudanças no Plano São Paulo, com retomada das aulas presenciais e funcionamento do comércio sem restrições. Ao todo, serão 54 novas viagens disponíveis.

Na linha 106, os usuários terão nove novos horários entre 9h10 e 15h35. Os passageiros da linha 108 contarão com o acréscimo de 14 viagens das 9h30 às 14h35 e das 19h20 às 23h05.

Para a linha 119, são 13 novas viagens à disposição dos usuários, com ônibus a cada uma hora nos períodos de maior demanda. Na linha 224, a escala terá mais oito viagens, sendo seis delas no período noturno, entre 20 horas e 22h25.

A SOU Americana também voltará a operar a linha 221, que havia sido suspensa. Porém, haverá mudança no itinerário, com saída da Praia Recanto, via Cinderela, Iate Campinas, Iate Americana e Avenida da Saudade, até o Terminal Rodoviário. Serão 10 viagens à disposição dos usuários.

Apesar do aumento no número de viagens, a Sancetur não ampliará a quantidade de ônibus em circulação, mantendo os 46 atuais.

Pelo contrato de concessão do transporte público assinado em março com a prefeitura, a concessionária teria que manter em operação 65 ônibus. O convênio tem validade de 15 anos com valor estimado em R$ 511 milhões.

Novos horários para o transporte coletivo de Americana:

Linha 106 (Bertoni / Terminal)

Partidas Bertoni

6:20 / 7:45 / 9:10 / 11:05 / 12:35 / 14:05 / 15:35 / 17:30

6:20 / 7:45 / 9:10 / 11:05 / 12:35 / 14:05 / 15:35 / 17:30 Partidas Terminal

7:05 / 8:30 / 9:55 / 11:50 / 13:20 / 14:50 / 16:20 / 18:15

Linha 108 (Bertini / Terminal)

Partidas Bertini

5:30 / 6:50 / 8:00 / 9:30 / 11:20 / 12:40 / 14:00 / 15:20 / 18:00 / 19:20 / 20:40 / 22:30

5:30 / 6:50 / 8:00 / 9:30 / 11:20 / 12:40 / 14:00 / 15:20 / 18:00 / 19:20 / 20:40 / 22:30 Partidas Terminal

6:05 / 8:45 / 10:05 / 11:55 / 13:15 / 14:35 / 15:55 / 18:35 / 19:55 / 21:15 / 23:05

Linha 119 (Parque Liberdade / Praia dos Namorados)

Partidas Parque Liberdade

5:30 / 6:30 / 7:30 / 8:30 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:40 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:20 / 21:50 / 22:40

5:30 / 6:30 / 7:30 / 8:30 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:40 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:20 / 21:50 / 22:40 Partidas Praia dos Namorados

5:10 / 6:20 / 7:20 / 8:20 / 9:20 / 10:50 / 11:50 / 12:50 / 13:50 / 14:50 / 16:20 / 17:20 / 18:20 / 19:20 / 20:10

Linha 221 (Praia Recanto / Terminal)

Partidas Praia Recanto

5:50 / 7:15 / 14:20 / 16:50 / 22:30

5:50 / 7:15 / 14:20 / 16:50 / 22:30 Partidas Terminal

6:20 / 8:00 / 14:50 / 17:20 / 23:00

Linha 224 (Jd. Boer / Terminal)