Prefeitura altera localização de radar da Avenida Nicolau João Abdalla após reclamações

O prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou ao LIBERAL, nesta quarta-feira, que os 13 radares que tiveram o funcionamento suspenso, após recorde de multas no mês de abril, devem ser reativados nos próximos dias. Mas nem todos devem continuar nos mesmos locais. Os aparelhos da Avenida Nicolau João Abdalla, principais alvos das reclamações, já foram reposicionados pela prefeitura.

A reportagem esteve na via nesta semana e constatou que os dois equipamentos que ficavam na avenida, próximos à ponte que passa por cima de um riacho – braço do Rio Piracicaba -, foram instalados mais para cima, no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330). Os radares estão visíveis, sinalizados com a velocidade máxima e não são atrapalhados pela vegetação.

Equipamento de fiscalização mudou de lugar na Av. Nicolau João Abdalla – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Tem apenas alguns assuntos técnicos a serem discutidos. Os locais foram remodelados, ficarão basicamente nas mesmas regiões e com aumento de velocidade em alguns deles, conforme pedido da própria população. Fizemos análises técnicas junto ao trânsito e por isso decidimos aumentar a velocidade em alguns desses locais”, explicou Chico.

Os aparelhos foram reposicionados, embora ainda estejam instalados nas mesmas ruas e avenidas, após um estudo realizado pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário). Na mesma análise, a pasta constatou que alguns lugares com reclamações catalogadas quanto à velocidade máxima permitida, não sofrerão mudanças, além do posicionamento.

“O estudo concluiu que em alguns desses locais, que são perigosos, não há possibilidade de desenvolver alta velocidade. Nós estamos ajudando a proteger a vida das pessoas”, completou o prefeito.

Os equipamentos acabaram desativados depois que a cidade bateu recorde histórico de multas aplicadas. Entre a liberação pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e a suspensão determinada pelo prefeito, 7.085 multas foram aplicadas.

As autuações, contudo, foram canceladas. O ponto da cidade com maior número de infrações no período foi a Avenida Nicolau João Abdalla, com mais de 5,6 mil registros.

Com velocidade máxima de 50 km/h, os novos radares começaram a operar no dia 2 de março.