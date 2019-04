Prefeitura afirma ter feito 3 pedidos ao Estado para prorrogação de obra no HM

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana informou que pediu três vezes ao governo do Estado a prorrogação do convênio para as obras de conclusão do pronto-socorro do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi e também fez uma solicitação de mais verbas, sem receber nenhuma resposta conclusiva. Na semana passada, o LIBERAL revelou que o pronto-socorro, cuja entrega era prevista para 10 de março, não tem mais nem prazo para ser finalizado.

O novo imbróglio sobre a obra começou na quarta-feira passada. Na ocasião, a reportagem questionou a administração municipal sobre o novo prazo de entrega, já que o anterior estava vencido, e a obra, inacabada. A prefeitura então informou que havia pedido um aditamento de aproximadamente R$ 600 mil ao valor original do contrato de R$ 2,6 milhões e que esperava resposta do Estado, responsável pelo dinheiro. Por isso, não poderia precisar um novo prazo. Porém, o Estado informou, no mesmo dia, que o convênio já tinha se encerrado em 2018 e que não houve novos pedidos de verbas por parte da prefeitura.

Na quinta-feira, a prefeitura encaminhou ao LIBERAL um pedido de aditamento (acréscimo no valor pactuado) protocolado em 25 de janeiro de 2019 na DRS (Diretoria Regional de Saúde) 7, um departamento regional da Secretaria de Estado da Saúde, na qual solicitava mais R$ 613 mil. A justificativa era que, quando foi realizada a licitação para escolher a empresa que iria tocar a obra, a planilha do projeto elétrico não estava atualizada.

O pedido do dia 25 foi feito depois que o convênio venceu (em 31 de dezembro de 2018). Mas a prefeitura informou que, antes disso, tinha pedido a prorrogação. No dia seguinte, sexta-feira, o governo municipal enviou os pedidos feitos por e-mail à DRS-7 nos quais solicita a renovação. O primeiro e-mail é datado de 8 de novembro, o segundo, de 18 de dezembro, e o terceiro, este um ofício encaminhado por e-mail, de 19 de dezembro, ambos ainda no governo Márcio França (PSB).

A prefeitura informa que, além dos e-mails, fez várias cobranças por telefone. O governo municipal informa que, em dezembro, recebeu a informação de que provavelmente os convênios seriam prorrogados automaticamente. Já neste ano, a prefeitura diz ter sido informada que o Estado avaliava se haveria renovação do convênio ou assinatura de um novo termo. O governo Omar Najar (MDB) afirma que acreditou então que faltava apenas uma formalização.

Na sexta, após a publicação da reportagem, a prefeitura cobrou o Estado de novo. Recebeu um e-mail em que o governo João Doria (PSDB) encaminhava uma resolução que renova todos os convênios de 2017 e 2018. Ou seja, o do hospital, firmado em 2016, estaria cancelado. Porém, a administração municipal informa ter recebido do Estado a informação de que a verba do convênio não está perdida e que a prorrogação pode sim ser solicitada.

“A Prefeitura está confiante que vai conseguir reverter essa situação e que o Governo do Estado não vai virar as costas para a saúde da nossa população”, informou a nota.

Na quinta, o Estado informou que o pedido de novas verbas a que o município faz referência se tratava de um pleito de reprogramação de um convênio encerrado, mas também afirmou que analisa a revisão de todos os convênios e demandas regionais.

Na sexta, o LIBERAL questionou o Estado sobre os pedidos de prorrogação do convênio. Ontem, a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde mandou uma resposta na qual não nega nem confirma os pedidos. A nota diz que o Estado vai dialogar com o município em busca da melhor solução e reafirmou que trabalha na revisão de todos os convênios e demandas regionais.