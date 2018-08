Prefeitura adia fechamento de acesso da SP-304 para Cillos

A Prefeitura de Americana adiou o fechamento da rampa de acesso à Avenida Cillos no Viaduto da Cidade Jardim pelos motoristas que vem pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba-Anhanguera.

Inicialmente previsto para ocorrer até essa terça-feira, a mudança será adiada por conta de atrasos na realização das pinturas na rodovia, obra realizada em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A expectativa é que o entrocamento seja fechado em “dois ou três dias”, segundo a prefeitura. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com o fechamento, o acesso para a Cillos será feito inicialmente pela Rua Francisca Coral Chiquinho, sendo que depois o motorista irá entrar pela Avenida Castelhanos até alcançar a a Cillos. Essa saída foi liberada no último sábado, e ainda está sendo pouco utilizada. Ela está localizada na altura do km 120 mais 800 metros.

O objetivo da mudança é desafogar o tráfego de veículos na Cillos, principalmente nos horários de pico. A alteração faz parte das intervenções que estão sendo promovidas para a melhoria do trânsito na cidade.