Prefeitura aceita sugestões para o orçamento de 2024 em Americana

A Prefeitura de Americana tem aceitado sugestões de moradores para a elaboração da próxima LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que vai nortear o orçamento municipal de 2024.

Os interessados podem dar sua contribuição por meio de um formulário que ficará disponível no site do Executivo (americana.sp.gov.br) até o dia 28 deste mês. Basta acessar o portal e clicar no banner “Consulta Pública – LDO 2024”, na parte superior da página.

Depois, o morador preenche o formulário com seus dados pessoais e a sugestão de obras ou serviços que considera essenciais para sua comunidade.

A consulta pública foi iniciada pela Secretaria de Fazenda na última quarta-feira. A pasta informou que tem como objetivo uma participação maior da população no processo de elaboração do orçamento.

“Todas as sugestões serão analisadas, encaminhadas aos gestores de cada pasta, verificando a possibilidade de seu enquadramento nos programas e ações do orçamento, bem como a existência de recursos para sua eventual inclusão na LDO”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, via assessoria de imprensa.