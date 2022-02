Prefeitura aceita renegociar o reajuste salarial dos servidores em Americana

Administração vai se reunir com representantes do sindicato nesta quarta-feira, quando deverá fazer uma nova proposta

Em meio à possibilidade de greve dos servidores públicos municipais, a Prefeitura de Americana aceitou renegociar o reajuste salarial da categoria. A administração vai se reunir com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) nesta quarta-feira, quando deverá fazer uma nova proposta.

O encontro está marcado para as 15 horas, no Paço Municipal. Os trabalhadores cobram 20% de reposição, com base na inflação acumulada desde março de 2019.

Nesta terça, sindicato e servidores realizaram reunião na câmara para tratar da campanha salarial – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Qualquer proposta abaixo desse percentual será colocada em votação pelo sindicato, desde que seja acima dos 10,16% apresentados inicialmente pelo Executivo e já rejeitados pelos funcionários.

“Estaremos lá para conhecer essa proposta e esperamos que seja aquilo que o servidor merece”, disse o presidente do SSPMA, Toninho Forti, durante reunião aberta realizada entre servidores e vereadores na câmara, nesta terça-feira.

Ao LIBERAL, ele falou na possibilidade de a categoria aceitar uma eventual proposta de 16% – índice baseado na inflação acumulada desde 2020 – sob a condição de que a prefeitura se comprometa a manter uma discussão sobre os outros 4%.

“Queremos conversar sobre um compromisso que a administração deve assumir com a gente de essa discussão continuar, para a gente tentar reverter essa grande perda que o servidor teve nesses anos todos”, afirmou.

Segundo ele, trata-se de uma questão de entendimento. “Os números demonstram que é possível essa conversa, esse entendimento. Basta um pouquinho de boa vontade do prefeito”, declarou.

A possibilidade de paralisação esteve entre os assuntos mais abordados pelo sindicato na reunião desta terça. O tesoureiro Aires Ribeiro apontou que, se realmente houver a greve, o ideal é que pelo menos 50% dos servidores cruzem os braços num primeiro momento.

“A greve é um instrumento que pode forçar o prefeito a melhorar a proposta. É isso que acontece. Agora, se formos para a greve e parar 40%, não vira”, comentou.

Dos 19 vereadores, apenas cinco estavam no plenário: Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Juninho Dias (MDB), Leonora Périco (PDT) e Professora Juliana (PT). Não havia representantes da prefeitura.

A proposta de 10,16% do Executivo, que se baseou no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021, foi rejeitada pela categoria na semana passada. Na ocasião, os trabalhadores também aprovaram a deflagração de greve.

Em carta aberta divulgada nesta terça, o SSPMA diz que “esta proposta é uma decisão política e não financeira, tendo em vista as condições dos cofres da prefeitura atualmente”.

Procurada, a administração comunicou apenas que se reunirá com o sindicato hoje.