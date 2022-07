Prefeitura abre licitação para remodelação do portal de entrada

Objetivo é dar maior fluidez ao trânsito; obras deve durar até quatro meses - Foto: Claudeci Junior - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana abriu nesta quinta-feira a licitação para as obras de remodelação do portal de entrada do município. Segundo o prefeito Chico Sardelli (PV), a expectativa é que os trabalhos aconteçam no 2º semestre. O serviço será custeado por meio de um financiamento firmado junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

“Dinheiro nós já temos. Só esperando o prazo legal para poder começar”, afirmou Chico. A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para 4 de agosto.

O Executivo só vai divulgar no próximo dia 5 o edital com todas as informações do processo licitatório, inclusive o valor estimado. No entanto, quando anunciou o financiamento em abril, a administração previa investimento de R$ 4 milhões.

O projeto inclui instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento das avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

A prefeitura também vai unir as rotatórias e ampliar de dois para três o número de faixas. Com as mudanças, a quantidade de conversões cairá de três para duas, conforme o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol, explicou ao LIBERAL em novembro de 2021.

De acordo com ele, haverá uma conversão para a Avenida Affonso Pansan e outra para a Avenida Unitika. Também dois jogos de semáforo na junção dessas vias com a Avenida Pinto Duarte.

Naquela ocasião, Peol apontou que as alterações têm como objetivo dar mais fluidez ao trânsito e que, após iniciados, os trabalhos devem durar de três a quatro meses.

A remodelação faz parte de um pacote de serviços viários que serão feitos por meio do empréstimo junto ao Desenvolve SP, que totaliza R$ 25 milhões. Os outros R$ 21 milhões estão reservados para recapeamento e pavimentação de 30 ruas e avenidas.