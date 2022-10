Prefeitura abre licitação para recapeamento da Av. Armando Salles

O recapeamento da Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana, tem custo estimado em R$ 1,6 milhão, conforme o edital da licitação aberto pela prefeitura. O pregão também inclui o recape da Rua Serra do Espigão Mestre, entre as ruas Serra do Japi e Serra das Palmeiras, no Parque da Liberdade.

A obra na Armando Sales de Oliveira tinha sido divulgada pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB) em fevereiro, conforme o LIBERAL noticiou na época.

Do valor total, R$ 1 milhão é fruto de uma emenda parlamentar destinada por Cauê Macris (PSDB) quando este estava na função de deputado estadual – hoje, Cauê comanda a Casa Civil do governo do Estado.

O restante será investido pela própria administração, com contrapartida estimada em R$ 671,2 mil. “Ressaltamos que o valor de contrapartida poderá diminuir com desconto no processo licitatório”, comunicou o Executivo, em nota.

A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para esta terça-feira, às 9 horas. A sessão ocorre no auditório Villa Americana, no Paço Municipal.