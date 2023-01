Prefeitura abre licitação para ciclovia no Jardim Terramérica

A Prefeitura de Americana abriu licitação para a construção de uma ciclovia no canteiro central da Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, entre a Avenida Gioconda Cibin e a Rua Atair Ferreira, na região do Jardim Terramérica. O edital foi disponibilizado pelo Executivo nesta terça-feira.

O processo licitatório, que também prevê instalação de calçamento, 16 travessias para pedestre e piso tátil, estipula um custo total de R$ 573,2 mil.

“Tem uma reclamação de longa data dos ciclistas que não têm uma área para praticar o esporte com segurança”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, nesta terça, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ciclovia terá duas faixas no canteiro central da avenida no Terramérica – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A ciclovia terá duas faixas – ida e volta – no meio do canteiro. Ainda haverá gramado e árvores nas laterais.

Segundo o secretário, em outro momento, a administração também vai fazer ciclovias nas Avenidas Gioconda Cibin e Cillos, para que os ciclistas possam fazer o retorno. Nessas vias, porém, as faixas serão pintadas no asfalto.

A licitação aberta inclui construção de calçada em dois pontos da Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade. Um deles fica no quarteirão entre as ruas Alice Moro Misson e Benaiah. O outro é um trecho nas proximidades da Rua Luiz Plácido Massochetti.

No caso das travessias para pedestres, o processo licitatório contempla diferentes vias, como as avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Gioconda Cibin, Castelhanos, Cillos e Professor Argante de Mencon, com direito a acessibilidade para pessoas com deficiência. As estruturas vão contar com faixa de sinalização tátil e rebaixamento de calçada.

Interessados em assumir as obras deverão formalizar propostas no próximo dia 26, no Paço.

Conforme o LIBERAL noticiou em janeiro de 2022, o município recebeu R$ 480 mil para a instalação da ciclovia. Trata-se de uma emenda parlamentar do deputado estadual Alencar Santana (PT), obtida por intermédio da vereadora Professora Juliana (PT).