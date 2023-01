Prefeitura abre contratação para projeto de ETE na Gruta Dainese

A intenção é construir uma estação para receber e tratar os efluentes atualmente lançados in natura no Córrego da Gruta

A Fundação Agência das Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) assinou contrato com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana para elaboração do projeto executivo de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) na Gruta Dainese. O acordo foi publicado no começo deste mês, no Diário Oficial da União.

O convênio entre as partes prevê a contratação de uma empresa de engenharia especializada na elaboração de projetos para ETEs no valor de R$ 487 mil, sendo R$ 394.508 provenientes da Agência das Bacias PCJ e R$ 92.539 de contrapartida do município.

A intenção é construir uma estação para receber e tratar os efluentes atualmente lançados in natura no Córrego da Gruta, localizado dentro da área do Parque Natural Municipal da Gruta Dainese.

Hoje, próximo ao local onde futuramente será implantada a nova ETE, existe a ETE Balsa-Gruta, porém, a estação não contempla os despejos de parte dos bairros Parque das Nações e Morada do Sol, o que motivou a elaboração do novo projeto.

Segundo a coordenação de projetos da Agência das Bacias PCJ, o cronograma para execução do projeto é de 12 meses, com início previsto para agosto deste ano, podendo variar, tendo em vista que depende de realização de processo licitatório. O prazo para conclusão é estimado em um ano.

A nova ETE beneficiará 34.782 habitantes que residem nos bairros Parque das Nações e Morada do Sol.