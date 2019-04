Prefeitura abre concorrência para salas comerciais na rodoviária

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana abriu concorrência para alugar salas comerciais e guichês no Terminal Rodoviário. O critério de escolha será maior oferta pela permissão do uso do espaço. No edital, os preços mínimos variam entre R$ 131 e R$ 2.249, a depender da dimensão do guichê.

Os interessados em tornarem-se permissionários precisam elaborar as propostas conforme edital de concorrência pública, disponível no site da Prefeitura de Americana (número 4/2018). É preciso, ainda, comprovar que está habilitado a pleitear conforme os critérios estabelecidos pelo município. Os documentos da habilitação devem ser entregues acompanhados da proposta.

Os envelopes contendo a habilitação e a proposta financeira devem ser entregues pessoalmente no Serviço de Protocolo da Prefeitura de Americana. Eles serão recebidos somente no dia 29, das 8h às 9h. A abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia, às 9h30. Não serão aceitas propostas enviadas por correio.

É necessário, na oferta, indicar qual atividade será realizada. Segundo a legislação municipal, podem ser explorados negócios como lanchonete, restaurante, tabacaria, banca de jornal e revista, doçaria, farmácia, cabeleireiro e manicure, livraria, ótica, sorveteria, agência de viagens e turismo, entre outras.

A Prefeitura de Americana foi questionada sobre a quantidade de salas e guichês na Rodoviária e quantos estão atualmente ocupados, mas não respondeu.