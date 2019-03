Prefeito visita obras do Residencial Jardim dos Lírios

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, fizeram na manhã desta quinta-feira (21) uma visita de acompanhamento às obras de construção de 300 apartamentos do Residencial Jardim dos Lírios, na rua Uirapuru, no Jardim Recanto.

O empreendimento, anunciado pelo próprio prefeito em maio de 2017, está bem adiantado, com 70% dos serviços já executados, e vem sendo realizado por meio de Parceria Público Privada (PPP), com seus apartamentos destinados, exclusivamente, para famílias inscritas no cadastro Habitacional da Prefeitura. O vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, também acompanhou a visita. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Com expectativa de entrega para o final do ano, o conjunto habitacional é composto de 19 blocos (18 com quatro pavimentos e um com três pavimentos). Cada pavimento abrigará quatro apartamentos.

“Estou muito feliz com o andamento da obra, aguardando uma definição da empreiteira, que poderá entregar os imóveis antes do prazo previsto. Visitei uma unidade, o pé direito é excelente, o acabamento é excelente. Com uma parcela pequena, a pessoa poderá ficar livre do aluguel”, afirmou o prefeito Omar Najar.

A obra é financiada pelo Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, com parceria do programa municipal Pró-Moradia Social, e está sendo construído pelas empresas Múltipla Construtora e Labutare Construtora.

Essa faixa do programa atende principalmente famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil mensais, com subsídios que podem chegar até R$ 42,2 mil. A unidade terá 49 metros quadrados e o custo de R$ 133 mil.

“O projeto propiciará que 300 famílias deixem de pagar aluguel e invistam em seu próprio imóvel. E todos os apartamentos serão destinados a famílias inscritas em nossos cadastros”, disse o secretário Charley Petter Cornachione.

O responsável pela pasta lembrou ainda que a inscrição no cadastro habitacional pode ser realizada a qualquer momento. O interessado só precisa acessar o site da prefeitura e fazer sua inscrição.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.