Omar Najar entrega novo veículo para Defesa Civil

Foto: Marilia Pierre - Divulgação.JPG

O prefeito de Americana Omar Najar entregou, na manhã desta terça-feira (18), um novo veículo para a Defesa Civil, adquirido com recursos provenientes do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas), ligado à Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas). Compareceram também, ao ato de entrega, o representante da Agemcamp, Luiz Bordim Junior, funcionários da Defesa Civil e vereadores.

O veículo adquirido foi uma caminhonete S-10 cabine dupla, equipada com um kit de combate a incêndio em vegetação e sucção para casos de alagamentos e enchentes. O valor do convênio da Agemcamp era de R$ 180 mil. Mas durante o processo de licitação, a Prefeitura conseguiu um valor menor e a aquisição ficou por R$ 168.037,05, entre veículo e equipamentos.

O prefeito Omar Najar disse que o novo veículo será muito importante para o trabalho já desenvolvido pela Defesa Civil local, sobretudo no período de chuva forte. “A Defesa Civil terá um veículo para realizar um trabalho decente e atender a população”, afirmou. O prefeito aproveitou a ocasião e elogiou a atuação do vereador Wellington Rezende, que tem realizado contatos frequentes com a Agemcamp no intuito de firmar parcerias em benefício da cidade.